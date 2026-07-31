El agente de Matias Soulė se ha puesto en contacto con el Milan

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El agente de Matias Soulė se ha puesto en contacto con el Milan

El talentoso centrocampista ofensivo de la Roma, Matias Soulė, podría continuar su carrera en otro club. Según informa GOAL.com, el representante del jugador se puso en contacto con la directiva del Milan en los últimos días para ofrecer los servicios de su cliente y preparar negociaciones sobre las condiciones del traspaso. Así lo informa Goal .com.

La temporada pasada, el futbolista argentino disputó un total de 41 partidos en la Serie A y la Europa League, anotando 7 goles y dando otras tantas asistencias. A pesar de esto, estas estadísticas no fueron suficientes para garantizar su puesto en el once titular bajo las órdenes del entrenador, y fue perdiendo protagonismo progresivamente.

La renovación del contrato de Paulo Dybala y la llegada de un nuevo jugador al equipo redujeron aún más las oportunidades de Matias Soulė. Como resultado, el club romano decidió vender al talentoso jugador a pesar de su contrato de larga duración hasta 2029, con el fin de garantizar la estabilidad financiera y recaudar fondos para el mercado de fichajes.

Condiciones del traspaso y exigencias financieras

Anteriormente, el club propiedad de la familia Friedkin planeaba vender al jugador a Arabia Saudí por 40 millones de euros. Sin embargo, el exjugador de la Juventus no quería en absoluto mudarse al campeonato árabe y prefería quedarse en Europa. Por ello, su agente, Guastadisegno, se puso en contacto con el Milan para analizar la situación.

Según la fuente, también se han dado a conocer los requisitos principales sobre el valor de transferencia del futbolista:

  • Suma de transferencia base: un pago fijo de alrededor de 30 millones de euros
  • Bonificaciones adicionales: pagos adicionales de aproximadamente 2 millones de euros
  • Deseo del jugador: permanecer únicamente en Europa y en un equipo competitivo
La directiva del Milan aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si considerar seriamente esta opción de fichaje. Sin embargo, un jugador técnicamente dotado, zurdo y capaz de actuar en la mediapunta puede ser una opción muy útil para cualquier club de élite.

Por su parte, Matias Soulė espera continuar su carrera en las filas del Rossoneri y permanecer en Italia. La respuesta oficial del club en los próximos días decidirá el destino del traspaso.

Matias SoulėMilanRomaSerie AFichajes
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