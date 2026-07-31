Smallest.ai recauda 13 millones de dólares para el desarrollo de IA de voz

A pesar de que los agentes de IA se utilizan activamente en el servicio de atención al cliente y otros campos, la mayoría de los usuarios se dan cuenta de inmediato de que están hablando con un robot. Según TechCrunch, la startup Smallest.ai, fundada a finales de 2024, recaudó 13 millones de dólares para resolver este problema y llevar la comunicación vocal a un nivel indistinguible del habla humana. Esta financiación eleva la inversión total de la empresa a más de 21 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Hoy en día, la mayoría de los grandes modelos de lenguaje (LLM) funcionan aceptando una consulta de texto completa antes de devolver una respuesta. Aunque este retraso no se nota en los chats de texto, en la comunicación por voz incluso la pausa más breve parece antinatural. Sudarshan Kamath, fundador y director ejecutivo de Smallest.ai, explica que las personas escuchan, piensan y hablan simultáneamente durante el proceso de comunicación. La startup se centra precisamente en crear un modelo de voz pequeño y especial que repita este proceso natural.

Capa de inteligencia en tiempo real

La tecnología desarrollada por la startup actúa como una capa de inteligencia que opera en tiempo real. Esto permite mantener conversaciones naturales con los clientes sobre temas específicos con un retraso de respuesta casi nulo. Si el modelo se encuentra con un tema complejo que no está incluido en su base de conocimientos limitada, le pide al cliente que espere brevemente para analizar el asunto, exactamente como lo haría una persona real, y recurre a un modelo base grande más complejo.

Según Sudarshan Kamath, en el futuro todos los agentes de IA dependerán de dos tipos de modelos: un modelo de voz pequeño para la comunicación en tiempo real y un LLM "fuera de línea" al que se recurre cuando es necesario resolver problemas complejos. A diferencia de los grandes modelos básicos, Smallest.ai presta especial atención a los matices propios de la voz, como la comprensión de diferentes acentos, la compatibilidad con decenas de idiomas y un funcionamiento perfecto incluso en entornos ruidosos.

Ronda de financiación y planes futuros

Según ixbt.com y TechCrunch, Smallest.ai ha completado con éxito su ronda de financiación Serie A de 13 millones de dólares. Esta ronda fue liderada por Seligman Ventures, con la participación de Sierra Ventures y 3one4 Capital. Los nuevos fondos atraídos servirán para ampliar aún más las capacidades tecnológicas de la startup.

En la actualidad, entre los clientes de la startup se encuentran grandes empresas que operan en el sector de las comunicaciones de voz como RingCentral y Truecaller. Kamath señala que cualquier empresa que ofrezca servicios de atención al cliente, incluidos nuevos participantes como Sierra y Decagon, son socios potenciales que podrían utilizar esta tecnología en el futuro.