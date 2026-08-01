Una nuera se enfrenta sola a un tigre y salva la vida de su suegra

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Una nuera se enfrenta sola a un tigre y salva la vida de su suegra

Un incidente ocurrido en el estado indio de Uttarakhand ha dejado a muchos asombrados. Una nuera que se enfrentó a un tigre armada con una simple hoz salvó a su suegra de 67 años del ataque de la fiera.

Según se ha informado, el suceso tuvo lugar el 26 julio en la aldea de Kunhet, situada en la zona forestal de Ramnagar. Mohani Devi, de 50 años, había ido al bosque a recoger forraje junto con su suegra Basanti Devi cuando un tigre salió de entre unos arbustos densos y se abalanzó sobre la anciana.

Al ver la situación, la nuera corrió hacia la fiera sin pensarlo un segundo y le propinó varios golpes con la hoz que llevaba en la mano. Sorprendido por la resistencia inesperada, el tigre soltó a la mujer y huyó hacia el interior del bosque.

La herida Basanti Devi fue trasladada inicialmente al hospital de Ramnagar. Más tarde, la llevaron a una clínica privada en Kashipur para vigilar su estado con mayor atención. Los médicos consideran que su condición es estable por el momento.

Según Puran Chandra, hijo de la víctima, este es el primer ataque de tigre registrado en la aldea. Afirma que los residentes están preocupados, ya que la fiera fue vista de nuevo en los alrededores del pueblo el día después del incidente.

Por este motivo, los habitantes locales exigen al departamento forestal que instale una trampa especial para capturar al tigre y que se asigne ayuda financiera a la familia afectada. Los ancianos del pueblo señalaron que el peligro persiste y exigieron medidas rápidas.

UttarakhandIndiaRamnagarKashipur
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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