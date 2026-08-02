Una pareja de 90 y 95 años se casa tras 64 años de relación

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Una pareja de 90 y 95 años se casa tras 64 años de relación

En 2024 se celebró en Kenia una boda inusual y muy comentada. Ibrahim Mbogo, de 95 años, y Tabita Vangui, de 90, se casaron oficialmente por la iglesia por primera vez después de casi 64 años juntos. Su conmovedora historia se viralizó en las redes sociales, dejando una gran impresión en muchas personas.

Según se informó, la pareja compartía su vida desde 1960. A lo largo de los años criaron hijos, vieron nacer a sus nietos y formaron una gran familia. Sin embargo, a pesar de haber vivido juntos durante tantos años, nunca se habían casado formalmente como marido y mujer.

Finalmente, en 2024, decidieron hacer realidad este sueño y celebraron una ceremonia de boda en la iglesia con la participación de sus seres queridos y familiares. La ceremonia se convirtió en un acontecimiento inolvidable y lleno de emociones para los asistentes.

Cuando le preguntaron a Tabita Vangui por qué había esperado tanto tiempo, ella respondió con humor.

«Los hombres suelen cambiar de opinión a menudo, así que tenía que estar totalmente segura de que su decisión era realmente firme», declaró.

Su comentario humorístico hizo reír a los presentes, mientras que los usuarios de las redes sociales elogiaron el camino de vida de la pareja, lleno de amor y lealtad.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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