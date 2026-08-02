La presidenta de Eslovenia habría sufrido un accidente de tráfico al regresar de sus vacaciones

La presidenta de Eslovenia, Nataša Pirc Musar, sufrió un accidente de tráfico mientras regresaba a su país tras sus vacaciones en Croacia. Como consecuencia del incidente, la jefa de Estado sufrió heridas leves.

Según el servicio de prensa presidencial, tras el suceso fue trasladada al hospital de la ciudad de Izola. Después de que los médicos le realizaron los exámenes necesarios, se indicó que su estado era estable y la presidenta recibió el alta para regresar a casa.

De acuerdo con la información difundida por el canal de televisión local 24UR, Nataša Pirc Musar se fracturó la clavícula a causa del accidente. La publicación señala que se presume que la presidenta se lesionó debido a que no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el automóvil.