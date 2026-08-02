Se revela por qué Mateus Fernandes rechazó al Manchester United

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Se revela por qué Mateus Fernandes rechazó al Manchester United

Mateus Fernandes, el nuevo fichaje del Tottenham, ha explicado en detalle por qué rechazó la oferta del Manchester United para elegir al club londinense. Según la información publicada por The Athletic, el enfoque personal del entrenador Roberto De Zerbi jugó un papel decisivo en este traspaso tasado en 85 millones de libras esterlinas. Así lo informa Goal.com.

A pesar de contar con varias ofertas importantes durante el mercado de fichajes, el centrocampista portugués eligió al Tottenham. El futbolista de veintidos años destacó que la atención que el entrenador mostró hacia su familia y las promesas realizadas pesaron más que cualquier otro factor financiero o deportivo.

Prioridad a la familia y la conexión emocional

Según Mateus Fernandes, Roberto De Zerbi comprendió perfectamente que sus padres no dominaban el inglés y supo ganarse su confianza. El técnico prometió al jugador actuar como un segundo padre en Inglaterra y cuidarlo permanentemente.

«Logró cautivarnos a mí y a mi familia. De Zerbi me llamaba todos los días. Como mi padre y mi madre no hablaban bien inglés, todo se basó en las emociones. Me dijo que me cuidaría y que sería mi segundo padre en Inglaterra», declaró Fernandes en una entrevista concedida a The Athletic.

El papel de Pedro Porro como ojeador informal

El defensa del Tottenham Pedro Porro también participó activamente en el éxito del traspaso. Ambos jugadores, que habían compartido vestuario en el Sporting CP, mantuvieron una gran relación de amistad y el español hizo todo lo posible para convencer a su compatriota de unirse al club londinense.

Mateus recuerda que estaba durmiendo cuando recibió una llamada de Porro y, al despertar, leyó su contundente mensaje. Pedro Porro le dijo que tenía que fichar de inmediato por el Tottenham, que el equipo quería contar con él y que él mismo le había recomendado su fichaje al entrenador.

Un debut brillante y estado físico

En su primer partido con su nuevo equipo contra el MK Dons, Mateus Fernandes ya dejó su huella. Marcó uno de los mejores goles de su carrera con un impresionante disparo desde fuera del área, calificándolo como su tanto favorito.

Aun así, durante la pretemporada, el técnico Roberto De Zerbi está gestionando la salud del jugador con mucha precaución. Tras no jugar ante el Chelsea, el estratega confirmó que no existe ningún riesgo y que el futbolista está listo para jugar en cualquier momento.

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