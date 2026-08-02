Cómo un astronauta de la NASA capturó una foto única de la Vía Láctea desde la EEI

·70·Tecnología
Cómo un astronauta de la NASA capturó una foto única de la Vía Láctea desde la EEI

El astronauta de la NASA Don Pettit ha revelado el secreto detrás de una de las fotos más impresionantes de la Vía Láctea tomada desde la Estación Espacial Internacional. Según ixbt.com, el experto utilizó un mecanismo especial durante su vuelo espacial para ayudar a compensar el movimiento de las estrellas, informa ixbt.com .

Como se sabe, la Estación Espacial Internacional se desplaza alrededor de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 17 000 mph, manteniendo una posición constante con respecto a nuestro planeta. Por lo tanto, durante exposiciones prolongadas en el espacio exterior, las estrellas se convierten en trazos en forma de arco en las fotos ordinarias. Para superar esta dificultad, Don Pettit decidió adaptar el principio de los seguidores de estrellas utilizados en la Tierra a las condiciones espaciales.

Un mecanismo especial y su estructura

Para hacer realidad la idea del astronauta, se fabricó un dispositivo de sujeción especial en el Rochester Institute of Technology. Este aparato funcionaba sin ninguna electrónica, utilizando únicamente engranajes y un mecanismo de resorte.

Este dispositivo giraba en dirección contraria al movimiento orbital de la estación con un período de aproximadamente 90 minutos. Esto permitió que una cámara Nikon Z9 y un objetivo Arri Zeiss 15 mm capturaran las estrellas no como líneas borrosas, sino como puntos nítidos.

Una toma histórica y su futuro

Una vez finalizada la exposición espacial, este mecanismo único fue devuelto a la Tierra. Reconociendo su valor, los expertos planean exhibirlo en el futuro en un museo universitario para el público general.

Esta foto demostró una vez más cuán importantes son las tecnologías modernas y las soluciones de ingeniería en la exploración espacial. Logrado con la ayuda de simples piezas mecánicas, este resultado se convirtió en uno de los logros más fascinantes en la historia de la astrofotografía.

NASAEEIVía LácteaEspacioAstrofotografía
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Fuerza Aérea de EE. UU. amplía su contrato de transporte de carga con Blue OriginLa Fuerza Aérea de EE. UU. amplía su contrato de transporte de carga con Blue OriginHoy, 06:51Avance crucial en física cuántica: científicos crean superposiciones exóticasAvance crucial en física cuántica: científicos crean superposiciones exóticasHoy, 05:56El flagship OnePlus 16 llegará con una batería de 9000 mAh y un procesador ultra potenteEl flagship OnePlus 16 llegará con una batería de 9000 mAh y un procesador ultra potenteHoy, 03:26China propone un nuevo método para la seguridad de la Tierra y el espacioChina propone un nuevo método para la seguridad de la Tierra y el espacioHoy, 02:54La escasez mundial de memoria comienza a afectar el suministro del MacBook AirLa escasez mundial de memoria comienza a afectar el suministro del MacBook AirHoy, 02:50La caída drástica de las acciones de SpaceX hace perder 600 mil millones de dólares a Elon MuskLa caída drástica de las acciones de SpaceX hace perder 600 mil millones de dólares a Elon MuskHoy, 02:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda