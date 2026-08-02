Cómo un astronauta de la NASA capturó una foto única de la Vía Láctea desde la EEI

El astronauta de la NASA Don Pettit ha revelado el secreto detrás de una de las fotos más impresionantes de la Vía Láctea tomada desde la Estación Espacial Internacional. Según ixbt.com, el experto utilizó un mecanismo especial durante su vuelo espacial para ayudar a compensar el movimiento de las estrellas, informa ixbt.com .

Como se sabe, la Estación Espacial Internacional se desplaza alrededor de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 17 000 mph, manteniendo una posición constante con respecto a nuestro planeta. Por lo tanto, durante exposiciones prolongadas en el espacio exterior, las estrellas se convierten en trazos en forma de arco en las fotos ordinarias. Para superar esta dificultad, Don Pettit decidió adaptar el principio de los seguidores de estrellas utilizados en la Tierra a las condiciones espaciales.

Un mecanismo especial y su estructura

Para hacer realidad la idea del astronauta, se fabricó un dispositivo de sujeción especial en el Rochester Institute of Technology. Este aparato funcionaba sin ninguna electrónica, utilizando únicamente engranajes y un mecanismo de resorte.

Este dispositivo giraba en dirección contraria al movimiento orbital de la estación con un período de aproximadamente 90 minutos. Esto permitió que una cámara Nikon Z9 y un objetivo Arri Zeiss 15 mm capturaran las estrellas no como líneas borrosas, sino como puntos nítidos.

Una toma histórica y su futuro

Una vez finalizada la exposición espacial, este mecanismo único fue devuelto a la Tierra. Reconociendo su valor, los expertos planean exhibirlo en el futuro en un museo universitario para el público general.

Esta foto demostró una vez más cuán importantes son las tecnologías modernas y las soluciones de ingeniería en la exploración espacial. Logrado con la ayuda de simples piezas mecánicas, este resultado se convirtió en uno de los logros más fascinantes en la historia de la astrofotografía.