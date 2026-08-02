Un niño de 13 años llama la atención con una idea inusual: creó su propio idioma y fundó un Estado

Aras Talha Çağlayan, un niño de 13 años que vive en Samsun, Turquía, atrajo la atención de muchos con su idea inusual. Primero creó su propio idioma personal y luego, basándose en este, estableció un Estado imaginario llamado «Sufi».

Según Aras, esta idea comenzó en 2023 al crear un lenguaje cifrado especial para que sus compañeros de clase no entendieran lo que escribía. Con el tiempo, perfeccionó el idioma y desarrolló un alfabeto independiente.

Posteriormente, el joven talento también preparó una bandera, una moneda y una constitución de 18 artículos para su Estado imaginario. Destaca que el Estado «Sufi» cuenta actualmente con cerca de 1 000 ciudadanos.

«El presidente de mi Estado soy yo. También hay un gabinete de ministros, hospitales, peluquerías y empresarios. Mi objetivo principal es convertir a “Sufi” en uno de los Estados más desarrollados y famosos del mundo», dijo Aras.