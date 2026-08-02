Un mapache atrapado en una rejilla de alcantarillado es rescatado a última hora

En Pensilvania, EE. UU., los rescatistas llevaron a cabo una operación inusual al liberar, con la ayuda de un equipo hidráulico especial, a un mapache que había quedado atrapado bajo la rejilla de una alcantarilla pluvial.

El incidente ocurrió en el municipio de Rostraver. Los empleados de servicios municipales locales y la policía notaron al animal silvestre que no podía moverse bajo la rejilla y llamaron inmediatamente a los bomberos.

Los rescatistas que llegaron al lugar utilizaron el equipo hidráulico «Jaws of Life» (Mandíbulas de la vida), habitualmente empleado para rescatar a personas atrapadas entre piezas de metal en accidentes de tráfico, logrando levantar la pesada rejilla metálica.

Después de esto, el mapache fue sacado con cuidado y devuelto a su hábitat natural. Se informó que la operación de rescate concluyó con éxito.

Segúnlos especialistas, las alcantarillas de agua de lluvia representan una fuente de peligro inesperada para muchos animales silvestres. Por ello, se recomienda a los ciudadanos que, al encontrarse con tales situaciones, no actúen por cuenta propia y contacten a los servicios de rescate correspondientes.