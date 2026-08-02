Un joven guatemalteco con la idéntica voz de Shakira se convierte en estrella de Internet (video)

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Un joven guatemalteco con la idéntica voz de Shakira se convierte en estrella de Internet (video)

El guatemalteco Juan Carlos Domínguez, conocido en las redes sociales como Juank Multivoces, ha capturado la atención de los usuarios de Internet y se ha vuelto famoso en poco tiempo gracias a su imitación increíblemente precisa de la voz de Shakira.

Después de que uno de los videos de Juan Carlos en TikTok fuera visto millones de veces, sus seguidores lo apodaron en tono de broma «Shakiro».

Según él, su interés por imitar diferentes voces comenzó desde la infancia. Al principio repetía las voces de personajes de programas de televisión. Más tarde, inspirado por imitadores mexicanos, desarrolló su talento y convirtió este pasatiempo en una actividad profesional.

Hoy en día, Juank Multivoces interpreta las canciones antiguas y nuevas de Shakira con un parecido vocal sorprendente. Además, imita con destreza las voces de otros cantantes famosos y de varios personajes.

Sus actuaciones en las redes sociales generan regularmente millones de visualizaciones. El inusual talento de Juan Carlos le atrae cada vez más fanáticos.

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