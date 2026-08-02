Dónde quiere continuar su carrera Julián Álvarez

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Dónde quiere continuar su carrera Julián Álvarez

El delantero de la selección de Argentina y del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, ha manifestado abiertamente una vez más su deseo de dar un giro a su carrera y continuarla en otro gran club. Según la información de ESPN, el destino soñado principal del jugador sería el Barcelona, aunque esta situación está generando una competencia feroz en el mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com, informa .

Cabe recordar que en 2024, Julián Álvarez dejó las filas del Manchester City para unirse al Atlético de Madrid por 82 millones de libras esterlinas. La razón principal de aquella decisión fue su deseo de no seguir a la sombra de Erling Haaland y convertirse en la principal estrella. Sin embargo, su etapa inicial en el club madrileño no transcurrió tan fluida como planeaba.

Las dificultades en el Atlético

A pesar de haber comenzado a desempeñar un rol protagonista en el equipo de Diego Simeone, Álvarez no está logrando desplegar por completo sus mejores cualidades. El hecho de que los colchoneros no se hayan acoplado plenamente al estilo de juego del delantero también se reflejó en sus números. Si en su temporada de debut marcó unos impresionantes 17 goles en La Liga, en la campaña siguiente esa cifra se redujo a 8.

Cumpliendo actualmente 26 años y acercándose a su mejor forma deportiva, el delantero argentino ha comprendido que necesita un nuevo desafío. Sus ambiciones siempre han sido altas, con el objetivo de luchar por títulos y mostrar su potencial al máximo.

Las ventajas de la opción Barcelona

Según ESPN, el propio jugador prefiere fichar específicamente por el Barcelona. Dado que los catalanes tampoco ocultan este interés, las relaciones con la directiva del Atlético de Madrid se han vuelto tensas. Los madrileños no quieren vender a su delantero a un rival directo y están dispuestos a tomar cualquier medida para evitar el traspaso.

En este escenario, el Arsenal, flamante campeón de la Premier League inglesa, también figura entre los pretendientes. No obstante, según los analistas, sería mejor que el club londinense no se inmiscuya en esta guerra de fichajes. Por su estilo, Julián Álvarez encaja perfectamente en el Barcelona y tiene altas probabilidades de alcanzar sus grandes metas en el Spotify Camp Nou.

El propio Álvarez ya había aclarado la situación en entrevistas durante las eliminatorias para el Mundial 2026 con la selección de Argentina. "Siempre intento ser sincero. Tuve la charla necesaria con la gente del Atlético. Pienso que lo mejor para todos es este traspaso", declaró el delantero en su camino por cumplir sus sueños.

Julián ÁlvarezBarcelonaAtlético de MadridLa LigaFichajes
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