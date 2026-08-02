El Barcelona pone su punto de mira en Azzedine Ounahi para reemplazar a Frenkie de Jong

El club catalán FC Barcelona se ve obligado a tomar medidas de emergencia en el mercado de fichajes tras la grave lesión del centrocampista Frenkie de Jong. Según la información difundida por El Chiringuito y Mundo Deportivo, el técnico Hansi Flick ha incluido en sus planes al centrocampista marroquí Azzedine Ounahi con el fin de solucionar el déficit de efectivos en su plantilla. Así lo informa Goal.com lo comunica.

El experimentado centrocampista neerlandés Frenkie de Jong ha causado baja debido a una rotura del ligamento colateral interno de la rodilla y se calcula que estará fuera de los terrenos de juego entre cuatro y cinco meses. Los servicios médicos del club han optado por un tratamiento conservador. Esta baja debilita notablemente la plantilla culé, ya que la marcha de Marc Casadó en verano ya había reducido las opciones en la medular.

Restricciones financieras y una alternativa económica

Los movimientos del Barcelona en el mercado de fichajes se desarrollan, como es habitual, bajo estrictas limitaciones económicas. Por este motivo, el jugador de 26 años Azzedine Ounahi se contempla por la directiva como una opción muy atractiva y económica. Tras el descenso del Girona de La Liga al término de la pasada temporada, se espera que el precio de traspaso del futbolista ronde los 10 millones de euros.

En realidad, el futbolista marroquí llamó por primera vez la atención del Barcelona tras el Mundial de Catar 2022. En aquella cita mundialista, la histórica marcha de la selección de Marruecos hasta las semifinales sorprendió a los especialistas gracias al juego dinámico y la alta técnica de Ounahi. En particular, tras la eliminación de España en octavos de final, su nombre cobró gran fama en Europa.

Competencia y oportunidades de La Masia

Sin embargo, el Barcelona no es el único candidato para hacerse con los servicios de este jugador. Tras el descenso del Girona a la división de plata, otros clubes también intentan aprovechar esta oportunidad. Se rumorea que el Real Betis también está dispuesto a realizar un serio esfuerzo financiero para fichar al centrocampista marroquí. Dado que el jugador desea aclarar su futuro lo antes posible, los catalanes deberán tomar una decisión rápida.

Al mismo tiempo, no faltan voces dentro del club que opinan que la solución al problema no debe buscarse en el mercado de fichajes, sino en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La academia de La Masia ha demostrado en la práctica su gran potencial en los últimos años al formar a jóvenes estrellas como Lamine Yamal y Pau Cubarsi. Dadas las circunstancias, el club también podría sortear las dificultades financieras apostando por la cantera.