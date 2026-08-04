Una disputa por el ganado se convierte en un enfrentamiento sangriento: un tractor arrolla a varias personas

En la provincia turca de Malatya, estalló una disputa entre dos familias por una cuestión relacionada con el ganado. El conflicto, que comenzó como una discusión verbal, se convirtió rápidamente en una pelea multitudinaria. Las partes se lanzaron piedras y palos.

En el momento álgido de la pelea, uno de los participantes condujo un tractor hacia las personas que se encontraban allí. Las imágenes muestran cómo dos hombres se apartaron en el último segundo y evitaron quedar bajo el tractor.

Durante el incidente, un guardia rural cayó del tractor y sufrió heridas graves. Fue trasladado al hospital en una ambulancia.

Las fuerzas del orden han iniciado una investigación sobre el incidente ocurrido en Malatya. Se espera una evaluación legal de las acciones de los participantes en la pelea y del conductor del tractor.