Según Ixbt.com, la agencia informa.

Según informa Ixbt.com, Dana Weigel, especialista de la NASA encargada de supervisar los programas en órbita terrestre baja, reveló los detalles de este vuelo durante una rueda de prensa en Houston. Según explicó, el vuelo de la nave Crew Dragon Grace hacia la EEI está previsto para mediados de septiembre de este año y los preparativos avanzan con normalidad.

Tripulación internacional y viaje al espacio

En el marco de esta misión, está previsto que representantes de varios países viajen a la órbita. La tripulación de Crew-13 estará integrada por el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov, los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, y el representante de la Agencia Espacial Canadiense Joshua Kutryk.

Los expertos destacan que el vuelo de representantes de distintos países a bordo de una misma nave espacial constituye un ejemplo destacado de cooperación internacional. El desarrollo fluido de los preparativos también es un factor importante para garantizar la seguridad y la estabilidad de la misión.

Invitación a especialistas rusos

Joel Montalbano, responsable del programa de la EEI de la NASA, también informó de que representantes de Roscosmos habían sido invitados oficialmente a participar en este vuelo de la Crew Dragon. Explicó que este tipo de invitaciones es una práctica habitual de cooperación entre agencias espaciales.

Al mismo tiempo, Montalbano añadió que la participación de responsables rusos en este evento podría verse limitada, ya que en septiembre está previsto el lanzamiento de la nave de carga Progress desde el cosmódromo de Baikonur. A pesar de ello, los contactos de trabajo entre ambas partes continúan a tiempo.