Bajo la presión de Starlink, el operador de satélites Hughes se declara en quiebra

El conocido operador estadounidense de Internet por satélite Hughes (integrado en EchoStar) atraviesa una grave situación financiera tras no poder hacer frente en los últimos años a la creciente competencia de los sistemas en órbita baja, especialmente Starlink. Según ixbt.com, la empresa presentó oficialmente en Estados Unidos una solicitud de quiebra conforme al capítulo 11 para cumplir sus obligaciones y reestructurar su deuda. Sobre este asunto, Ixbt.com informa .

Según los datos disponibles, la base de abonados de Hughes se redujo drásticamente durante el último año: el número de usuarios cayó aproximadamente un 21,7 % hasta situarse en 641 000. La principal causa de la crisis de la empresa serían las limitaciones técnicas de los satélites geoestacionarios tradicionales.

Retraso tecnológico y competencia

Los expertos explican que los satélites geoestacionarios utilizados por Hughes se desplazan a unos 36 000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Aunque proporcionan una amplia cobertura, la latencia de la señal (ping) ronda los 600 milisegundos. En comparación, las redes en órbita baja como Starlink funcionan con una latencia de 20–40 milisegundos y ofrecen velocidades cercanas a las de la banda ancha terrestre.

Robert del Jenio, director de reestructuración de la empresa, señaló que la ventaja de los operadores en órbita baja es de carácter duradero. Estas redes amplían constantemente su cobertura y reducen el precio de sus servicios. Además, la competencia podría intensificarse aún más, ya que Amazon planea poner en marcha próximamente su propia red en órbita baja con fines comerciales.

Planes futuros y situación financiera

Sin embargo, el proceso de quiebra no afecta a todas las estructuras de la empresa. Las divisiones internacionales de Hughes no se someterán a este procedimiento y el servicio a los clientes continuará sin interrupciones. Según se informó, la empresa, incapaz de pagar una deuda de 1,5 mil millones de dólares al 3 de agosto, pretende centrarse en clientes corporativos, gubernamentales y de defensa tras sus pérdidas en el mercado de consumo.

Actualmente, Hughes cuenta con una cartera de contratos por valor de 1,5 mil millones de dólares con aerolíneas comerciales y organismos de defensa estadounidenses. El operador también continúa invirtiendo en estaciones terrestres para sistemas en órbita baja y en antenas satelitales planas, lo que debería permitirle adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.