La princesa danesa Isabella comienza 11 meses de servicio militar

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La princesa danesa Isabella comienza 11 meses de servicio militar

La princesa Isabella, miembro de 19 años de la familia real danesa, se incorporó oficialmente al servicio militar. Llegó a una unidad militar cerca de la ciudad de Slagelse y servirá durante los próximos 11 meses en el Regimiento de Húsares de la Guardia. Así lo informó Town and Country.

Según la información disponible, este año se incorporaron al ejército danés cerca de 1.600 jóvenes, hombres y mujeres, junto con la princesa. Isabella decidió renunciar al sueldo y a las demás prestaciones que reciben los militares durante el servicio.

El hermano de la princesa, el príncipe Christian, heredero al trono, también sirvió anteriormente en esta unidad militar. Posteriormente continuó su formación militar especializada para convertirse en teniente.

En 2024, Dinamarca reformó su sistema de servicio militar debido al cambio de la situación de seguridad en Europa. Como resultado, la duración del servicio aumentó de cuatro a 11 meses y las mujeres también fueron incorporadas al sistema de servicio militar obligatorio. Además, está previsto elevar a 7.500 el número de personas llamadas cada año al servicio militar para 2033.

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