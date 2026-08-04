Neymar deja entrever que podría poner fin a su carrera

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Neymar deja entrever que podría poner fin a su carrera

El legendario delantero de la selección de Brasil, Neymar, realizó una declaración inesperada sobre su futuro en clubes y no descartó poner fin a su carrera a finales de año. Según Goal.com, el experimentado futbolista de 34 años se plantea seriamente retirarse del fútbol profesional cuando expire su contrato con su querido Santos. La información fue publicada por Goal.com.

Recientemente se supo que Neymar había puesto oficialmente fin a su carrera con la selección de Brasil. Después del Mundial, dejó de jugar en el ámbito internacional para centrarse por completo en las competiciones de clubes. Sin embargo, su actual contrato con Santos termina en diciembre y su futuro sigue siendo incierto por ahora.

Dudas sobre su futuro

La estrella brasileña hizo unas declaraciones que dejaron pensando a sus seguidores durante la subasta del Instituto Neymar Jr., retransmitida en su canal de YouTube. Afirmó que todavía no podía hablar con claridad sobre sus planes futuros, ya que todo dependía del vencimiento de su contrato en diciembre. El delantero reconoció que aún no había decidido si continuaría en Santos, ficharía por otro equipo o colgaría definitivamente las botas.

« No sé cuánto tiempo seguiré jugando. Por ahora no estoy pensando en parar, pero tampoco puedo decir con exactitud cuánto durará », declaró Neymar. También destacó que su principal objetivo era cumplir con honor hasta el final el contrato firmado con Santos. Según el futbolista, todavía queda mucho tiempo hasta diciembre y está valorando cada día, actuando según las circunstancias.

Su estado físico y el impacto de las lesiones

Los fracasos del último Mundial y sus problemas físicos habían contribuido al prematuro final de la carrera de Neymar con la selección. Las lesiones musculares que le molestaron durante el torneo afectaron seriamente a su participación, obligándolo a disputar solo dos partidos. A pesar de ello, el máximo goleador histórico de la selección de Brasil declaró que actualmente se siente bien físicamente.

« Cada vez me siento mejor en el campo, y eso es lo más importante. Aunque estoy en la última etapa de mi carrera, siempre quiero seguir mejorando », añadió el futbolista. Afirmó estar satisfecho con el camino recorrido, agradeció a Dios todos los logros alcanzados hasta ahora y aseguró no tener ningún reproche sobre su carrera.

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