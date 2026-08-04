El video de una enorme «parrilla giratoria» provocó el cierre de un restaurante

El video de un enorme «pollo giratorio», ampliamente difundido en las redes sociales, provocó el inicio de una inspección sanitaria a un restaurante de Omán. La preparación de este plato de aspecto inusual acumuló millones de visualizaciones en poco tiempo y generó preocupación entre los usuarios por la seguridad alimentaria.

Después, especialistas inspeccionaron el restaurante, tomaron muestras de los platos preparados y las enviaron al laboratorio para su análisis. Según los resultados preliminares, el pollo examinado no estaba suficientemente cocido y presentaba rastros de sangre.

Tras la inspección, el restaurante fue cerrado temporalmente por incumplir los requisitos sanitarios y de seguridad alimentaria. Las autoridades señalaron que no se permitiría reanudar la actividad del establecimiento hasta corregir las deficiencias detectadas.

Este caso demuestra que un video originado por un método inusual de preparación de alimentos puede, más allá del revuelo en Internet, provocar una inspección oficial de un restaurante.