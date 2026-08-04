¿Fotografió la NASA a un misterioso «hombre caminando» en Marte?

En 2007 Spirit una fotografía tomada en la superficie de Marte por el rover Daily Mail informó sobre el caso.

Según se informó, la imagen panorámica muestra a lo lejos una misteriosa silueta parecida a una persona, sobre el fondo de un paisaje marciano rocoso y desértico. Al observar el objeto con atención, parece recordar a un ser humano que avanza con los brazos extendidos hacia ambos lados y una pierna levantada. Esta imagen fue precisamente la que dio inicio a diversos debates en las redes sociales.

Según algunos usuarios, el objeto de la fotografía no es una simple roca. Especulan que podría tratarse de una estatua perteneciente a una antigua civilización marciana, una estructura artificial o uno de los vestigios de una vida que existió en el pasado. Por ello, la fotografía captó en poco tiempo la atención de millones de personas.

Sin embargo, la mayoría de los científicos y especialistas abordan el caso desde una perspectiva científica. Según explican, se trata de un fenómeno psicológico conocido como efecto de pareidolia En este fenómeno, el cerebro humano tiende a percibir rostros conocidos, animales o figuras humanas en formas completamente aleatorias, como nubes, rocas, formaciones rocosas o sombras.

Los expertosseñalaron que este tipo de ilusiones visuales ya había aparecido varias veces en fotografías tomadas de la superficie marciana. En este sentido, la Sociedad Planetaria también comentó la imagen y afirmó que el objeto que parece un «hombre» es en realidad una simple formación rocosa creada por la incidencia de los rayos solares desde un ángulo determinado.

A pesar de ello, esta fotografía intensificó aún más los debates en Internet. Algunos usuarios creen que realmente muestra a una persona, una antigua estatua o los restos de una civilización que existió en Marte. Otros sostienen que solo es una formación rocosa natural que el cerebro humano interpreta como una imagen conocida.

La NASA, por su parte, no ha cambiado su postura oficial. La agencia ha declarado en varias ocasiones que todavía no existen pruebas científicas fiables que confirmen que hubo vida en Marte en el pasado. Asimismo, los especialistas destacan que este tipo de fotografías no demuestra la existencia de una civilización extraterrestre y que, para analizarlas científicamente, es fundamental actuar con cautela y basarse en evidencias.

Así, una sola fotografía tomada en 2007 continúa despertando interés casi veinte años después. Esto demuestra una vez más que cualquier imagen inusual de Marte despierta una gran curiosidad y genera todo tipo de hipótesis.