¿Fotografió la NASA a un misterioso «hombre caminando» en Marte?

·1.8K·Mundo
¿Fotografió la NASA a un misterioso «hombre caminando» en Marte?

En 2007 Spirit una fotografía tomada en la superficie de Marte por el rover Daily Mail informó sobre el caso.

Según se informó, la imagen panorámica muestra a lo lejos una misteriosa silueta parecida a una persona, sobre el fondo de un paisaje marciano rocoso y desértico. Al observar el objeto con atención, parece recordar a un ser humano que avanza con los brazos extendidos hacia ambos lados y una pierna levantada. Esta imagen fue precisamente la que dio inicio a diversos debates en las redes sociales.

Según algunos usuarios, el objeto de la fotografía no es una simple roca. Especulan que podría tratarse de una estatua perteneciente a una antigua civilización marciana, una estructura artificial o uno de los vestigios de una vida que existió en el pasado. Por ello, la fotografía captó en poco tiempo la atención de millones de personas.

Sin embargo, la mayoría de los científicos y especialistas abordan el caso desde una perspectiva científica. Según explican, se trata de un fenómeno psicológico conocido como efecto de pareidolia En este fenómeno, el cerebro humano tiende a percibir rostros conocidos, animales o figuras humanas en formas completamente aleatorias, como nubes, rocas, formaciones rocosas o sombras.

Los expertosseñalaron que este tipo de ilusiones visuales ya había aparecido varias veces en fotografías tomadas de la superficie marciana. En este sentido, la Sociedad Planetaria también comentó la imagen y afirmó que el objeto que parece un «hombre» es en realidad una simple formación rocosa creada por la incidencia de los rayos solares desde un ángulo determinado.

A pesar de ello, esta fotografía intensificó aún más los debates en Internet. Algunos usuarios creen que realmente muestra a una persona, una antigua estatua o los restos de una civilización que existió en Marte. Otros sostienen que solo es una formación rocosa natural que el cerebro humano interpreta como una imagen conocida.

La NASA, por su parte, no ha cambiado su postura oficial. La agencia ha declarado en varias ocasiones que todavía no existen pruebas científicas fiables que confirmen que hubo vida en Marte en el pasado. Asimismo, los especialistas destacan que este tipo de fotografías no demuestra la existencia de una civilización extraterrestre y que, para analizarlas científicamente, es fundamental actuar con cautela y basarse en evidencias.

Así, una sola fotografía tomada en 2007 continúa despertando interés casi veinte años después. Esto demuestra una vez más que cualquier imagen inusual de Marte despierta una gran curiosidad y genera todo tipo de hipótesis.

NASAMarteSpiritDaily MailPlanetary Society
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una peligrosa epidemia parasitaria en Estados Unidos causa sus primeras muertesUna peligrosa epidemia parasitaria en Estados Unidos causa sus primeras muertesAyer, 22:05Bombardero y caza furtivo en acción: ¿qué señal envió China?Bombardero y caza furtivo en acción: ¿qué señal envió China?Ayer, 19:35Kirguistán prohíbe la cremación de personas fallecidasKirguistán prohíbe la cremación de personas fallecidasAyer, 18:00Gusein Gasanov, condenado por un tribunalGusein Gasanov, condenado por un tribunalAyer, 17:47¿Irá Messi a la boda de Cristiano y Georgina? La lista está llena de secretos¿Irá Messi a la boda de Cristiano y Georgina? La lista está llena de secretosAyer, 17:46El primer tigre de Amur es liberado en la naturaleza en KazajistánEl primer tigre de Amur es liberado en la naturaleza en KazajistánAyer, 17:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa