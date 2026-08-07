Tragedia sangrienta durante una clase: un alumno dispara a su profesor

Un hecho sangriento ocurrido en el recinto de una escuela en Tailandia conmocionó a todo el país. En un centro educativo situado cerca de Bangkok, un alumno utilizó un arma de fuego para atacar a profesores y otras personas. La tragedia dejó un miembro del personal docente muerto y otras cuatro personas heridas de diversa gravedad.

Según medios extranjeros, el incidente ocurrió el 7 de agosto en el distrito de Bangkruay, en la provincia de Nonthaburi, en la escuela Debsirin Nonthaburi donde ocurrió el incidente. Según la información preliminar, el alumno que perpetró el ataque se suicidó después de los hechos.

La dirección de la policía de Nonthaburi confirmó la información sobre las víctimas y los heridos. Las fuerzas del orden investigan actualmente las causas y los detalles del incidente.

Las imágenes difundidas por los servicios de emergencia muestran varias ambulancias llegando al recinto escolar y a los alumnos siendo evacuados a un lugar seguro. En las imágenes se ve a uno de los heridos siendo sacado en una camilla, mientras el personal sanitario presta primeros auxilios a otras víctimas.

Un testigo que se encontraba en la escuela durante el incidente declaró que los alumnos se escondieron dentro de las aulas al oír los disparos. Según su testimonio, después de un rato, los agentes de policía entraron en el edificio, revisaron las aulas y sacaron a los alumnos al exterior de forma segura.