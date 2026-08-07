Un niño de 12 años hospitalizado tras beber cola y sufrir vómitos con sangre

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Un niño de 12 años hospitalizado tras beber cola y sufrir vómitos con sangre

En Vladivostok, Rusia, un niño de 12 años fue hospitalizado en estado grave. Según los médicos, ingresó con vómitos con sangre. Los exámenes revelaron graves problemas en su sistema digestivo.

El paciente declaró que llevaba mucho tiempo consumiendo Coca-Cola casi todos los días. Una endoscopia reveló numerosas erosiones en la mucosa gástrica. Los especialistas señalaron que el más mínimo contacto con la mucosa durante el examen provocaba pequeños sangrados. Esto indica la presencia de gastritis erosiva, agravada por las bebidas gaseosas.

Según la endoscopista Margarita Lemza, el niño deberá seguir un tratamiento prolongado y permanecer bajo supervisión de un gastroenterólogo. La especialista advierte que las bebidas gaseosas pueden causar graves complicaciones en personas con enfermedades digestivas.

Los médicos señalan que en los últimos años ha aumentado el número de niños que acuden con enfermedades graves como gastritis erosiva, pancreatitis e incluso necrosis pancreática. Los especialistas destacan que esta situación se debe no solo a las bebidas gaseosas azucaradas, sino también a la comida rápida, los alimentos ricos en aditivos artificiales y los hábitos alimentarios poco saludables.

VladivostokRusiaCoca-ColaMargarita Lemza
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