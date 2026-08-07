Gran revuelo en la boda de Ronaldo: ¿Bruno no fue invitado?

Cristiano Ronaldo y la esperada boda de Georgina Rodríguez están generando cada vez más comentarios. Según fuentes, la ceremonia nupcial de la pareja el 8 de agosto en la tierra natal donde Ronaldo nació y creció, la isla de Madeira tendría lugar.

Sin embargo, en vísperas de este feliz acontecimiento, se extendieron rumores inesperados en las redes sociales. Según estos, «Manchester United» y uno de los compañeros cercanos que jugó junto a Ronaldo en la selección portuguesa, Bruno Fernandes no habría sido invitado a la ceremonia nupcial.

Aunque estas informaciones aún no han sido confirmadas oficialmente, despertaron gran interés entre los aficionados. En las redes sociales, muchos plantean diversas hipótesis y creen que esta situación podría indicar un enfriamiento de la relación entre las dos estrellas portuguesas.

Por ahora, ni Ronaldo ni Bruno Fernandes han ofrecido comentarios oficiales sobre estos rumores. Por ello, las informaciones difundidas se consideran no confirmadas de momento.