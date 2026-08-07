Manchester City, dispuesto a rechazar la oferta del Barcelona por Rodri

Uno de los episodios más sonados del mercado de fichajes de verano entre los actuales gigantes de la Premier League inglesa y los principales clubes europeos está tomando forma. Según la información publicada por SPORT, el Manchester City ha decidido firmemente rechazar la primera oferta oficial enviada por el Barcelona por el centrocampista Rodri. Aunque el futbolista español ha aceptado fichar por el club catalán y ha dado su aprobación al proyecto del entrenador Hansi Flick, todavía existe una gran diferencia entre ambos clubes en cuanto a sus exigencias económicas. Goal.com informa .

La directiva del Barcelona ha iniciado negociaciones entre clubes para incorporar al experimentado centrocampista y valora con mucho optimismo que el fichaje llegue a buen puerto. La primera oferta de los catalanes incluye un pago garantizado de 45 millones de euros y otros 15 millones de euros en variables. Sin embargo, el Manchester City exige firmemente 65 millones de euros por su referente y no tiene intención de rebajar ni un céntimo esa cantidad.

El factor Hansi Flick y la retirada del Real Madrid

El proceso de acuerdo entre Rodri y el Barcelona se aceleró considerablemente tras la intervención personal del técnico alemán Hansi Flick. La semana pasada, el entrenador habló por teléfono con el jugador y le explicó sus planes para su futuro en Cataluña. La conversación desempeñó un papel decisivo en la decisión del futbolista, que prefirió continuar su carrera precisamente en Barcelona.

Al mismo tiempo, las opciones del Real Madrid en esta pugna se han reducido. Inicialmente, el club blanco también aspiraba a fichar a Rodri, pero su oferta de 40 millones de euros no despertó un interés serio en el jugador ni en sus representantes. El agente del futbolista, Pablo Barquero, explicó la situación en una entrevista concedida al programa de radio El Larguero: "Como el Real Madrid actuó de manera respetable, Rodri les comunicó abiertamente que había decidido fichar por el Barcelona."

El futuro del fichaje y la posición de las partes

La directiva del Manchester City normalmente no bloquea la salida de los futbolistas que desean marcharse por voluntad propia. Sin embargo, el club inglés se ha propuesto impedir que se infravalore al jugador de 30 años. Si el director deportivo del Barcelona, Deco, y la directiva no pueden satisfacer por completo las exigencias económicas de los ingleses, el fichaje podría frustrarse y otros pretendientes podrían volver a la disputa.

Por ahora, Rodri y sus representantes ya han acordado íntegramente con el club catalán las condiciones del contrato. Todo depende ahora de que la directiva del Barcelona pueda aceptar las condiciones económicas impuestas por el Manchester City. Se espera que este fichaje siga siendo una de las principales intrigas del fútbol europeo hasta el cierre del mercado de invierno o de verano.