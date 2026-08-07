El Tottenham rechaza tajantemente vender a Cristian Romero al Arsenal

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El Tottenham rechaza tajantemente vender a Cristian Romero al Arsenal

El Tottenham, uno de los equipos destacados de la Premier League inglesa, declaró tajantemente que no tiene intención de dejar marcharse a su capitán, Cristian Romero, al Arsenal, su principal rival. Cuando queda poco para el cierre del mercado de fichajes, ha quedado claro que no habrá un acuerdo inesperado entre los representantes del derbi del norte de Londres. Así lo informa Goal.com en un informe.

Según informó The Athletic, la directiva del Arsenal se interesó inesperadamente por el defensa central argentino con el objetivo de reforzar su línea defensiva. La decisión se debe a la grave lesión de William Saliba, uno de los principales defensas del equipo. El futbolista francés, que disputó los partidos del Mundial pese a sus molestias, estará ahora de baja durante un largo periodo.

Problemas defensivos e intentos fallidos

La baja de Saliba obligó a los vigentes campeones a moverse con intensidad en el mercado de fichajes. Aunque no necesita cirugía, está claro que el defensa francés se perderá una parte importante de la temporada. El Arsenal, debilitado por la ausencia de Saliba, ya había presentado una oferta oficial por el defensa del Aston Villa Ezri Konsa. Sin embargo, el club de Birmingham rechazó la propuesta y exigió 60 millones de libras esterlinas por el futbolista inglés.

Después de eso, la directiva del Arsenal centró su atención en Cristian Romero. Pero el Tottenham anunció firmemente que no venderá al jugador a su principal rival. Debido a la intensa rivalidad entre ambos clubes, este traspaso se considera absolutamente imposible.

El futuro de Romero y el interés de los clubes europeos

Tras perder la opción del Arsenal, la directiva del Tottenham declaró que solo está dispuesta a vender al defensa a clubes extranjeros. Según GOAL.com, el Atlético de Madrid intenta aprovechar esta situación. El gigante español continúa luchando para incorporar al defensa central de 28 años.

Anteriormente se informó de que el Tottenham había alcanzado un acuerdo de 40 millones de euros, equivalentes a 34 millones de libras, con el Inter por el traspaso del jugador. Sin embargo, como Romero todavía no ha acordado las condiciones de su contrato personal con el club de la Serie A, otros pretendientes aún tienen posibilidades.

Cabe destacar que la directiva del Tottenham ya se ha preparado para la posible salida de Cristian Romero. El club del norte de Londres logró reforzar considerablemente su línea defensiva durante el mercado de fichajes:

  • Jan Paul van Hecke fue fichado del Brighton por 52 millones de libras esterlinas
  • Marcos Senesi se incorporó al equipo procedente del Bournemouth como agente libre
En los próximos días, tras las negociaciones, se conocerá en qué campeonato continuará su carrera Cristian Romero.

TottenhamArsenalCristian RomeroFichajesPremier League
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