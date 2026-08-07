Un jubilado estadounidense voló a la tienda en su helicóptero privado

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Un jubilado estadounidense voló a la tienda en su helicóptero privado

Un jubilado residente en Estados Unidos no quiso pasar casi una hora en coche para ir a la tienda y utilizó su helicóptero privado. Su inusual viaje llamó la atención de la policía local.

Cuando las fuerzas del orden le preguntaron por qué había llegado en helicóptero, el hombre respondió: «En coche está demasiado lejos». Posteriormente, una comprobación confirmó que tenía una licencia oficial válida para pilotar el helicóptero. Por ello, no se tomó ninguna medida contra él.

El incidente se hizo rápidamente viral en las redes sociales. Muchos usuarios compararon con humor la acción del jubilado con el estilo de los personajes del famoso videojuego GTA y dejaron diversos comentarios.

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