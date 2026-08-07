Un edificio de cuatro plantas se derrumba en cuestión de segundos en Estambul

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Un edificio de cuatro plantas se derrumba en cuestión de segundos en Estambul

En el distrito de Bahçelievler, en Estambul, Turquía, un edificio residencial de cuatro plantas se derrumbó repentinamente. Varias horas antes del incidente, los residentes, alarmados por unos extraños crujidos procedentes de las columnas del edificio, contactaron de inmediato con la policía y los bomberos.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, los residentes del edificio fueron evacuados de inmediato. Poco después, el 5 de agosto, alrededor de las 20:30, el edificio se derrumbó y quedó destruido en cuestión de segundos, sin ninguna causa externa aparente. Según los primeros datos, no se registraron heridos, ya que el edificio fue evacuado a tiempo.

Construido en 1988, el edificio albergaba 22 viviendas y 2 comercios. Los especialistas han iniciado una evaluación técnica para determinar las causas del derrumbe. Según las primeras hipótesis, un defecto estructural o el debilitamiento de los elementos de soporte podría haber provocado el incidente. Las conclusiones oficiales se anunciarán cuando finalice la investigación.

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