El Manchester City, sorprendido por el precio de 75 millones de libras de Malo Gusto

La directiva del Manchester City se está mostrando activa en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar la plantilla para la Liga de Campeones. Sin embargo, el enorme precio fijado por el Chelsea por su defensa podría complicar los planes de los Citizens. Según GOAL.com, los vigentes campeones de Inglaterra están interesados en fichar al lateral francés Malo Gusto, pero la cantidad exigida por el club londinense podría hacerles desistir. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

Según RMC Sport, el Chelsea, que busca mantener el equilibrio con las normas del fair play financiero en el Championship y en las competiciones europeas, pide nada menos que 75 millones de libras esterlinas por uno de sus referentes tras sus gastos del verano. El precio desorbitado fijado por el exjugador del Olympique de Lyon, de 23 años, ha hecho dudar al Manchester City, que por ahora no tiene intención de aceptar esa exigencia.

El interés por el antiguo pupilo de Enzo Maresca

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, pretende reforzar la línea defensiva con un especialista natural del carril derecho procedente de su antiguo equipo. Durante su etapa en Londres, el técnico italiano se apoyó en la preparación física y las capacidades tácticas de Gusto, y confía en que el francés encajaría perfectamente en su nuevo esquema táctico en Mánchester.

Sin embargo, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, también está realizando cambios profundos para adaptar la plantilla a sus ideas. La temporada pasada, el club, que se quedó fuera de las competiciones europeas, incorporó a Morgan Rogers procedente del Aston Villa por 117 millones de libras para renovar el equipo. Para cubrir esos grandes gastos y recuperar el equilibrio financiero, los londinenses están dispuestos a vender a varios jugadores importantes.

Otros grandes planes en el mercado de fichajes

Mientras las negociaciones por el fichaje de Gusto entran en una fase intensa, los planes de Enzo Maresca no se limitan a un solo futbolista. Según los informes, el técnico italiano también quiere incorporar a otro referente de su antiguo equipo, Pedro Neto. El Chelsea ha fijado un precio igualmente elevado por el extremo portugués. Ante la posibilidad de que Savinho se marche al Tottenham, Neto es considerado el principal candidato para reforzar el ataque.

El Manchester City también planea dar pasos importantes para reforzar el centro del campo. Si el centrocampista defensivo español Rodri se marcha a LaLiga para continuar su carrera en el Barcelona, el club sigue atentamente al argentino campeón del mundo Enzo Fernández como sucesor ideal. Sin embargo, se espera que el Chelsea reclame más de 120 millones de libras por su estrella.