En Corea del Norte recomiendan sopa de perro contra el calor

Ante el calor sin precedentes registrado en Corea del Norte, las autoridades del país hicieron una recomendación inusual a la población. Los medios estatales recomiendan consumir sopas preparadas con carne de perro y pollo para protegerse del calor.

Según los medios locales, el 6 de agosto la temperatura del aire en el país subió hasta los 36,7 gradosEsta cifra se considera la temperatura más alta registrada en Corea del Norte desde que comenzaron las observaciones meteorológicas.

En el periódico del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, Rodong Sinmun se publicaron los consejos de un médico del Hospital Central de Pionyang sobre la alimentación adecuada durante el verano. Además de productos que ayudan a refrescar el organismo, como la sandía, el pepino y el frijol mungo, las recomendaciones también mencionan la sopa de carne de perro, el pescado y las gachas preparadas con frijoles rojos como alimentos beneficiosos para el organismo.

El periódico destacó especialmente la sopa de carne de perro como un plato nacional tradicional del verano. Los autores de la publicación citaron un dicho popular y afirmaron que esta sopa se considera un «remedio» incluso si se derrama.

Además, se informó de que a comienzos de este año se celebró en el país un concurso nacional para preparar el mejor plato de carne de perro. Asimismo, la agencia estatal de noticias KCNA también reconoció como un plato veraniego beneficioso para el organismo la sopa de pollo preparada con ginseng, arroz y azufaifas.

Actualmente, la televisión estatal recomienda a los ciudadanos beber más agua cuando hace calor, nadar, hacer ejercicio al aire libre con precaución y prestar especial atención a su salud.

Las autoridades no han informado de muertes relacionadas con la ola de calor en el país. Sin embargo, en la vecina Corea del Sur, más de 20 personas han muerto como consecuencia de una intensa ola de calor. Allí, la temperatura del aire subió hasta los 42,5 gradosy se convirtió en la cifra más alta registrada desde 1904.