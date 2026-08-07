En Corea del Norte recomiendan sopa de perro contra el calor

·617·Mundo
En Corea del Norte recomiendan sopa de perro contra el calor

Ante el calor sin precedentes registrado en Corea del Norte, las autoridades del país hicieron una recomendación inusual a la población. Los medios estatales recomiendan consumir sopas preparadas con carne de perro y pollo para protegerse del calor.

Según los medios locales, el 6 de agosto la temperatura del aire en el país subió hasta los 36,7 gradosEsta cifra se considera la temperatura más alta registrada en Corea del Norte desde que comenzaron las observaciones meteorológicas.

En el periódico del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, Rodong Sinmun se publicaron los consejos de un médico del Hospital Central de Pionyang sobre la alimentación adecuada durante el verano. Además de productos que ayudan a refrescar el organismo, como la sandía, el pepino y el frijol mungo, las recomendaciones también mencionan la sopa de carne de perro, el pescado y las gachas preparadas con frijoles rojos como alimentos beneficiosos para el organismo.

El periódico destacó especialmente la sopa de carne de perro como un plato nacional tradicional del verano. Los autores de la publicación citaron un dicho popular y afirmaron que esta sopa se considera un «remedio» incluso si se derrama.

Además, se informó de que a comienzos de este año se celebró en el país un concurso nacional para preparar el mejor plato de carne de perro. Asimismo, la agencia estatal de noticias KCNA también reconoció como un plato veraniego beneficioso para el organismo la sopa de pollo preparada con ginseng, arroz y azufaifas.

Actualmente, la televisión estatal recomienda a los ciudadanos beber más agua cuando hace calor, nadar, hacer ejercicio al aire libre con precaución y prestar especial atención a su salud.

Las autoridades no han informado de muertes relacionadas con la ola de calor en el país. Sin embargo, en la vecina Corea del Sur, más de 20 personas han muerto como consecuencia de una intensa ola de calor. Allí, la temperatura del aire subió hasta los 42,5 gradosy se convirtió en la cifra más alta registrada desde 1904.

Corea del NortePyongyangCorea del SurRodong SinmunKCNA
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Declaración de Dmytro Kuleba: los ucranianos deben prepararse para un periodo difícilDeclaración de Dmytro Kuleba: los ucranianos deben prepararse para un periodo difícilHoy, 21:14Un accidente en China sorprende: un coche queda suspendido en una pared rocosaUn accidente en China sorprende: un coche queda suspendido en una pared rocosaHoy, 21:13Visita a BelOMO: los secretos de los potentes prismáticos de la OTAN entregados a LukashenkoVisita a BelOMO: los secretos de los potentes prismáticos de la OTAN entregados a LukashenkoHoy, 21:08Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río ChicagoMás de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río ChicagoHoy, 20:52La fuente de ingresos que nadie esperaba: gana millones con los chismesLa fuente de ingresos que nadie esperaba: gana millones con los chismesHoy, 20:39Aumenta drásticamente el número de desechos espaciales que regresan a la TierraAumenta drásticamente el número de desechos espaciales que regresan a la TierraHoy, 19:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos