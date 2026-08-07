En Londres, unos ladrones arrancaron un cajero automático con un coche

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En Londres, unos ladrones arrancaron un cajero automático con un coche

Un video que muestra un robo ocurrido en Londres está generando numerosos comentarios en las redes sociales. En las imágenes, un hombre vestido con una prenda negra con capucha y pantalones grises ata una cuerda larga a un cajero automático. El otro extremo de la cuerda está sujeto a un coche.

Después, el coche se pone en marcha y arranca el cajero automático de su ubicación por la fuerza. Los ladrones lo arrastran detrás del vehículo y huyen rápidamente del lugar.

Según informó el medio Haber, las fuerzas del orden han iniciado una investigación sobre el incidente. Actualmente se analizan las grabaciones de las cámaras de vigilancia para identificar y detener a los sospechosos.

LondresHaber
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