Revelan las razones del fichaje de Danny Welbeck por el Chelsea

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Revelan las razones del fichaje de Danny Welbeck por el Chelsea

El director ejecutivo del Brighton, Paul Barber, explicó la decisión sobre el traspaso del experimentado delantero Danny Welbeck al Chelsea. Destacó que la transferencia no fue fácil para los aficionados ni para la directiva, pero que se eligió la opción más adecuada desde el punto de vista financiero y táctico. Sobre el tema, Goal.com informa que.

Según Goal.com, el futbolista de 35 años puso fin a seis exitosos años en el club de la costa sur y firmó un contrato de dos temporadas con el conjunto londinense. La directiva del Brighton no consideró conveniente igualar las condiciones del acuerdo de dos años ofrecido por el Chelsea.

El máximo goleador de la historia del club

Danny Welbeck disputó un total de 201 partidos con el Brighton y marcó 51 goles. Con 46 tantos en la Premier League para el club, mantiene el estatus de máximo goleador del Brighton en la historia de la competición.

La temporada pasada fue especialmente exitosa para el experimentado delantero. Marcó 13 goles en la Premier League, igualó el récord del club de más goles anotados por un jugador en una temporada y sumó 14 contribuciones de gol en total.

Una decisión pragmática de la directiva

Durante una conferencia con los aficionados del club, Paul Barber explicó que la decisión no se basó en las emociones, sino en los intereses empresariales y las oportunidades futuras. Barber destacó la importancia de tener en cuenta los planes tácticos a largo plazo del entrenador del Brighton, Fabian Hürzeler, y las opciones disponibles en la plantilla.

La directiva también evaluó los riesgos de ofrecer un contrato de larga duración a un futbolista de edad avanzada. Si se hubieran producido lesiones al comienzo de la temporada, el club podría haber sido objeto de críticas.

Un paso hacia el futuro

Paul Barber afirmó que la decisión era acertada no solo para el club, sino también para el propio futbolista. Se espera que Danny Welbeck, gracias a su experiencia, se convierta en una de las figuras importantes del Chelsea.

Por su parte, el Brighton planea consolidar su posición en la Premier League y formar nuevos líderes apostando en el futuro por jugadores jóvenes y prometedores.

Danny WelbeckChelseaBrightonPaul BarberTraspasos
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