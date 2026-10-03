Han comenzado manifestaciones masivas en el centro de Kiev, la capital de Ucrania. Según los informes, cerca de 4 000 ciudadanos de diversas regiones han llegado a la ciudad para salir a las calles y exigir el fin de la guerra y el establecimiento de la paz.

Según el informe de la publicación ucraniana «Vremya.ua», una de las principales protestas tiene lugar en pleno centro de la capital, en la Plaza de la Independencia (Maidán).

Situación en la plaza: pancartas y activistas

Los videos difundidos desde el lugar muestran un flujo constante de personas llegando a la Plaza de la Independencia:

Los manifestantes se reúnen con diversos lemas y pancartas que piden la paz.

Numerosos agentes de las fuerzas del orden, así como representantes de medios locales y extranjeros, se encuentran en la zona para garantizar la seguridad.

Se señala que entre los participantes de la acción se encuentran el periodista estadounidense Sergey Lyubarskiy y el conocido activista ucraniano y ex cantante de ópera Todor Panovskiy.

¿Quién está detrás de las manifestaciones?

Según la publicación «Strana», este mitin fue organizado por iniciativa del militar ucraniano, ex periodista y defensor de los derechos humanos en Odesa, Aleksandr Todorov: