Incendio en una residencia de ancianos en Sri Lanka

·31·Uzbekistán
Incendio en una residencia de ancianos en Sri Lanka

Un incendio en una residencia de ancianos en Sri Lanka ha tenido consecuencias trágicas.

Según Reuters, al menos 12 personas murieron como resultado del incidente. El incendio ocurrió durante la noche del 4 de junio en una residencia de ancianos en la ciudad de Anguruvatota, ubicada a unos 55 kilómetros de la capital, Colombo.

Según informes preliminares, el incendio se propagó rápidamente, poniendo en peligro la vida de muchas personas mayores en el edificio. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a evacuar a las personas.

Como resultado del incendio, ocho ciudadanos más sufrieron lesiones de diversa gravedad y fueron trasladados al hospital. Además, 51 personas fueron evacuadas a una zona segura.

Aunque los rescatistas extinguieron el incendio en poco tiempo, su causa aún no se ha determinado. Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.

Se informa que el director de la residencia de ancianos ha sido detenido por las fuerzas del orden para aclarar las circunstancias relacionadas con el incidente. Continúan los trabajos para determinar las causas exactas y los responsables.

Sri LankaReutersAnguruvatotaColombo
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