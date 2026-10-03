Problemas de conectividad en algunos iPhone 18 Pro Max

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Problemas de conectividad en algunos iPhone 18 Pro Max

En Estados Unidos, algunos usuarios se han enfrentado a un fallo grave en sus nuevos iPhone 18 Pro Max. Los dispositivos pierden repentinamente la conexión a la red móvil y pasan al modo SOS, lo que causa grandes dificultades en el uso diario. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información difundida por MacRumors y 9to5Mac, este problema se ha detectado hasta ahora principalmente en dispositivos que operan en la red del operador estadounidense AT&T. En caso de fallo, los usuarios no pueden realizar llamadas, enviar SMS ni utilizar internet móvil.

Los servicios de comunicación y emergencia están fuera de servicio

Según AT&T, en algunos casos, incluso las llamadas de emergencia podrían no estar disponibles para los usuarios. Esto demuestra que el problema es grave, no solo desde el punto de vista técnico, sino también en términos de seguridad.

Apple ha confirmado la existencia de este fallo, indicando que afecta a un «pequeño número» de usuarios. Sin embargo, el gigante tecnológico se negó a revelar el número exacto de smartphones afectados.

Medidas preventivas y limitaciones

Para prevenir la situación, Apple recomienda encarecidamente a los propietarios instalar la actualización iOS 27.0.1. Además, el operador AT&T está distribuyendo actualizaciones de los ajustes del operador que deberían aparecer automáticamente en los dispositivos compatibles en un plazo de 14 días.

Sin embargo, estas actualizaciones solo sirven para prevenir el problema. Si el iPhone ya ha perdido la conexión, instalar actualizaciones de software no dará ningún resultado.

Solo el reemplazo es efectivo

Apple señala que es imposible restaurar el funcionamiento normal de un dispositivo que ya ha perdido la conexión mediante software. En tal situación, se requiere un reemplazo completo del smartphone y se recomienda a los propietarios que se dirijan a los centros de servicio autorizados.

Los informes de los usuarios en Reddit también confirman que los métodos estándar, incluida la reactivación de la eSIM o el restablecimiento de los ajustes de red, no funcionan. Por ahora, Apple no ha explicado la causa exacta de este fallo grave ni por qué la corrección de software solo funciona como medida preventiva.

AppleiPhone 18 Pro MaxAT&TRed móvilActualización iOS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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