572 esqueletos hallados en Sri Lanka: ¿a quién pertenecen estos restos y en qué circunstancias murieron?

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572 esqueletos hallados en Sri Lanka: ¿a quién pertenecen estos restos y en qué circunstancias murieron?

Las excavaciones llevadas a cabo en la región de Chemmani, en Jaffna (Sri Lanka), han vuelto a poner sobre la mesa dolorosas cuestiones sobre la larga historia de guerra civil del país. Tras el hallazgo de restos óseos humanos durante la ampliación de un crematorio en 2025, se iniciaron excavaciones a gran escala bajo supervisión judicial.

Durante las excavaciones, se encontraron diversos objetos personales junto a los esqueletos humanos. Entre ellos, se informó del hallazgo de mochilas escolares, ropa infantil, juguetes, pulseras y biberones. Algunos hallazgos sugieren que también podría haber niños entre las víctimas.

La pregunta más importante es: ¿a quién pertenecen estos restos y en qué circunstancias murieron? La zona está vinculada a la guerra civil que asoló Sri Lanka entre 1983 y 2009. Ya habían surgido informes sobre la existencia de fosas comunes en Chemmani. En 1999, unas excavaciones permitieron recuperar los restos de 15 personas.

Las nuevas excavaciones de 2025 han vuelto a centrar la atención en este asunto. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka señaló en las inspecciones iniciales que la disposición de los restos no se asemejaba a los ritos funerarios habituales.

Por el momento, no se ha determinado la identidad de los esqueletos ni la causa de su muerte. Las excavaciones continúan bajo supervisión judicial y los restos encontrados se conservan para su análisis pericial por orden judicial.

Por tanto, es necesario esperar a los resultados de la investigación judicial y de las pruebas periciales para llegar a una conclusión definitiva sobre los hallazgos de Chemmani.

ChemmaniSri LankaGuerra civilComisión de Derechos HumanosArqueología
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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