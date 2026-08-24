«Spider-Man» convierte un mitin en Minneapolis en una pelea

Un incidente inusual ocurrió el 22 de agosto en Minneapolis, Estados Unidos, durante un mitin protagonizado por Jake Lang, un activista de extrema derecha conocido por sus discursos anti-musulmanes. Una persona no identificada, disfrazada de Spider-Man, subió a la parte trasera de la camioneta de Lang y le propinó varios golpes. Su identidad aún no ha sido determinada.

El incidente ocurrió después de que Lang y seis de sus seguidores llegaran frente al ayuntamiento en dos vehículos. La policía de Minneapolis informó que ambos vehículos circularon por la acera hacia la multitud. Tras esto, estalló un violento enfrentamiento entre los seguidores de Lang y los contramanifestantes.

La policía intervino durante los enfrentamientos. Tras el suceso, Lang, sus seis acompañantes y varios manifestantes más fueron detenidos. Tres agentes de policía también sufrieron heridas leves durante el incidente.

Jake Lang ya había organizado anteriormente manifestaciones anti-musulmanas en Minneapolis. Sus actos provocan duras críticas en la opinión pública. El evento del 22 de agosto terminó, una vez más, en disturbios ante la presencia de numerosos contramanifestantes.