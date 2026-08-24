Decisión inesperada de Georgina: ¡ahora es oficialmente la madre de los tres hijos mayores de Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han vivido otro momento importante tras su boda. Según los informes, Georgina ha adoptado oficialmente a los tres hijos mayores del futbolista.

Se trata de los hijos mayores de Ronaldo: Cristiano Jr. y los gemelos Eva y Mateo.

Hasta ahora, Georgina solo era considerada la madre legal de las dos hijas de Ronaldo: Alana Martina y Bella Esmeralda.

Ahora, se dice que ha obtenido oficialmente el estatus de madre legal de los cinco hijos del futbolista.

Esta decisión se valora como un paso importante que demuestra el fortalecimiento de la relación en la familia de Ronaldo y Georgina. Al mismo tiempo, según la información, Cristiano Ronaldo mantiene sus derechos parentales y su estatus de tutor legal sobre sus hijos mayores.

De este modo, todos los hijos de la familia adquieren un estatus familiar común tanto para Georgina como para Ronaldo.