El pez que se petrifica sin agua y resucita al contacto con la humedad (video)

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El pez que se petrifica sin agua y resucita al contacto con la humedad (video)

En la naturaleza existen criaturas cuya capacidad de supervivencia asombra incluso a los científicos. El pez pulmonado de África es uno de los seres más extraordinarios en cuanto a adaptación a la sequía.

No muere cuando su hábitat se seca y la humedad desaparece. Al contrario, activa un extraño «modo de supervivencia» para proteger su cuerpo.

El pez que se petrifica sin agua y resucita al contacto con la humedad (video)

Cuando el agua desaparece, el pez también «desaparece»

Al comenzar la sequía, el pez pulmonado se entierra profundamente en el lodo. Luego, secreta una gran cantidad de moco para envolverse en una capa especial.

Tan pronto como el agua se evapora, el moco se seca, formando una cubierta dura similar a un capullo alrededor del pez. Visto desde fuera, parece realmente un cuerpo petrificado y sin vida.

Pero el pez sigue vivo.

Su metabolismo, ritmo cardíaco y otros procesos vitales se ralentizan drásticamente. La alimentación y el movimiento casi se detienen. De esta forma, puede sobrevivir mucho tiempo sin agua ni comida. Algunos peces pulmonados africanos pueden permanecer en este estado durante años .

Al contacto con el agua, se «despierta»

La característica más sorprendente de esta criatura comienza después de esto.

Cuando regresan las lluvias y el estanque se llena de nuevo, el pez pulmonado se «despierta» lentamente. Bajo el efecto del agua, la capa de moco seca se ablanda, permitiendo que el pez salga y vuelva a moverse. Los estudios han demostrado que, poco después de añadir agua, los peces pulmonados reaccionan y retoman rápidamente sus actividades normales de alimentación y movimiento.

Por eso, a diferencia de los peces comunes, se le puede llamar «cápsula» viviente resistente a la sequía .

Incluso respira aire

Otra peculiaridad del pez pulmonado es que respira no solo a través de sus branquias, sino también a través de sus pulmones.

Durante la sequía, las branquias dejan de funcionar normalmente y el pez obtiene oxígeno del aire principalmente a través de sus pulmones. Esta capacidad le permite sobrevivir en un entorno sin agua.

Los científicos consideran esta facultad como esencial para comprender la transición de la vida acuática a la terrestre. Los peces pulmonados son un grupo muy antiguo desde el punto de vista evolutivo, cuyos ancestros existían hace cientos de millones de años.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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