¿Por qué el director de la CIA, John Ratcliffe, fue secretamente al Kremlin? (Principales hipótesis)

El 25 de agosto, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU., John Ratcliffe, llegó a Moscú en una visita secreta no anunciada oficialmente. Un avión de transporte militar pesado Boeing C-17 de la Fuerza Aérea de EE. UU. aterrizó en el aeropuerto de Vnukovo tras sobrevolar Riga por la mañana, y regresó alrededor de las 19:00 horas del mismo día.

Este evento marcó el primer viaje de los jefes de la CIA a Moscú desde el otoño de 2021 (cuando William Burns vino en un contexto de tensiones en torno a Ucrania). También fue la primera visita de un alto representante de la administración estadounidense a Rusia desde enero de 2026.

El plan cancelado de Putin y el «silencio» del Kremlin

Los detalles de la visita se mantienen en estricto secreto:

La posición oficial del Kremlin: El servicio de prensa del Kremlin declaró que no estaba al tanto de la presencia del avión estadounidense en Vnukovo y que no había reuniones planificadas con la administración estadounidense;

Cambio en la agenda de Putin: El corresponsal del Kremlin, Aleksandr Yunashev, informó que, debido a la llegada de Ratcliffe, el presidente ruso Vladimir Putin cambió su agenda de trabajo con urgencia y pospuso un evento importante programado para el 25 de agosto;

Información de Axios: La publicación destaca que el jefe de inteligencia vino a Moscú precisamente para negociaciones a puerta cerrada.

¿Con qué propósito vino el director de la CIA? Principales suposiciones

La prensa internacional y los analistas plantean 4 razones principales para la visita:

1. La liberación del prisionero estadounidense Charles Zimmerman: La periodista Ksenia Sobchak escribe que la visita está relacionada con la liberación de Charles Zimmerman, un ciudadano estadounidense encarcelado en Rusia. Si esto se confirma, sería el segundo estadounidense liberado en un mes sin intercambio, después de Robert Gilman, abriendo el camino al diálogo de paz;

2. Una «operación mayor» preparada en secreto: Según fuentes cercanas a Kyrylo Budanov, en las negociaciones se discutió una operación especial preparada con estricta confidencialidad, cuyos resultados tendrán un impacto serio en los procesos futuros;

3. Advertencia directa sobre la OTAN y la movilización: The Wall Street Journal y el experto Michael Weiss opinan que la inteligencia estadounidense obtuvo información sobre los preparativos de Rusia para una nueva movilización y un plan para «poner a prueba la determinación de la OTAN» mediante sabotajes y drones en los países bálticos, Polonia y Escandinavia. Ratcliffe vino personalmente a advertir a Putin sobre las consecuencias de una posible escalada;

4. El factor Irán: Mientras Washington anunciaba una nueva campaña de presión contra Teherán, es posible que se haya discutido la posición de aliado de Rusia en las tensiones entre EE. UU. e Irán.

La petición de EE. UU. a Ucrania y el «salto» bursátil

La llegada del jefe de la CIA a Moscú tuvo un impacto inmediato en los procesos militares y económicos:

Solicitud de detener los ataques: Según Axios y el Financial Times, Washington advirtió a Kiev sobre la visita de una delegación de alto nivel y solicitó no realizar ataques con drones o misiles en Moscú, San Petersburgo y las regiones del norte de Rusia hasta el 26 de agosto;

Reacción de la Bolsa de Moscú: Tan pronto como se difundieron las noticias sobre la visita de Ratcliffe, el índice de la Bolsa de Moscú subió bruscamente más de un 3%, alcanzando los 2141,46 puntos. Una vez que el avión despegó de Vnukovo, los indicadores volvieron a caer.

Este vuelo de pocas horas de John Ratcliffe muestra que, tras bambalinas de la gran política, se intercambiaron acuerdos importantes sobre seguridad global o advertencias firmes.