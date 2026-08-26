Golpe inesperado para el presidente francés Macron: una mujer le da una bofetada entre la multitud (vídeo)

El presidente francés Emmanuel Macron se enfrentó a una situación inesperada durante un evento público. Las imágenes que muestran el momento en que una persona entre la multitud lo golpea en la cara se difundieron rápidamente en las redes sociales.

En el vídeo difundido se observa cómo una persona se acerca a Macron mientras interactuaba con la gente y le propina un golpe en el rostro.

No se han proporcionado detalles precisos sobre el incidente ni sobre las causas que motivaron el suceso.

Anteriormente ya se habían difundido informes sobre agresiones físicas contra el presidente francés durante sus encuentros con ciudadanos en lugares públicos.

En particular, en 2021, durante una visita al departamento de Drôme en Francia, Macron fue abofeteado por una persona que se encontraba entre la multitud.

Aquel suceso también causó un gran revuelo y puso sobre la mesa el tema de la seguridad del presidente.