¡Más de 1000 cuadernos! Estudiantes chinos demuestran un esfuerzo récord

·56·Mundo
¡Más de 1000 cuadernos! Estudiantes chinos demuestran un esfuerzo récord

Una nueva tendencia se vuelve popular en China, enfocada en mostrar cuánto se esfuerzan los estudiantes para ingresar a una universidad prestigiosa. Algunos jóvenes exhiben más de 1000 cuadernos llenos durante su preparación para los exámenes.

En videos que circulan en redes sociales, los estudiantes reúnen y muestran a la cámara los cuadernos que han completado a lo largo de varios años.

Su objetivo es simple: mostrar cuánto tiempo, esfuerzo y paciencia se requieren para ingresar a una institución de educación superior de renombre.

La cantidad de cuadernos que muestran algunos estudiantes supera los 1000. Esto permite imaginar cuán intenso es el proceso de preparación.

Detrás de cada cuaderno hay cientos de horas de estudio, ejercicios, corrección de errores y repasos constantes. En China, la competencia para entrar en universidades prestigiosas es feroz. Por ello, los estudiantes muestran sus procesos de preparación en redes sociales para demostrar a otros que detrás de un gran resultado hay un enorme trabajo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué el director de la CIA, John Ratcliffe, fue secretamente al Kremlin? (Principales hipótesis)¿Por qué el director de la CIA, John Ratcliffe, fue secretamente al Kremlin? (Principales hipótesis)Hoy, 07:17El estrecho de Ormuz totalmente despejado: ¡Trump lanza un nuevo ultimátum a Irán!El estrecho de Ormuz totalmente despejado: ¡Trump lanza un nuevo ultimátum a Irán!Hoy, 07:12¡El expresidente armenio Robert Kocharyan y sus hijos han sido arrestados!¡El expresidente armenio Robert Kocharyan y sus hijos han sido arrestados!Hoy, 06:58Ayuda sorpresa de 76 millones de dólares de un multimillonario sueco para los niños de GazaAyuda sorpresa de 76 millones de dólares de un multimillonario sueco para los niños de GazaHoy, 05:55¿Por qué los jóvenes en Etiopía caminan sobre zancos? Una razón sorprendente¿Por qué los jóvenes en Etiopía caminan sobre zancos? Una razón sorprendenteHoy, 05:51Golpe inesperado para el presidente francés Macron: una mujer le da una bofetada entre la multitud (vídeo)Golpe inesperado para el presidente francés Macron: una mujer le da una bofetada entre la multitud (vídeo)Hoy, 05:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público