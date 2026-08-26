¡Más de 1000 cuadernos! Estudiantes chinos demuestran un esfuerzo récord

Una nueva tendencia se vuelve popular en China, enfocada en mostrar cuánto se esfuerzan los estudiantes para ingresar a una universidad prestigiosa. Algunos jóvenes exhiben más de 1000 cuadernos llenos durante su preparación para los exámenes.

En videos que circulan en redes sociales, los estudiantes reúnen y muestran a la cámara los cuadernos que han completado a lo largo de varios años.

Su objetivo es simple: mostrar cuánto tiempo, esfuerzo y paciencia se requieren para ingresar a una institución de educación superior de renombre.

La cantidad de cuadernos que muestran algunos estudiantes supera los 1000. Esto permite imaginar cuán intenso es el proceso de preparación.

Detrás de cada cuaderno hay cientos de horas de estudio, ejercicios, corrección de errores y repasos constantes. En China, la competencia para entrar en universidades prestigiosas es feroz. Por ello, los estudiantes muestran sus procesos de preparación en redes sociales para demostrar a otros que detrás de un gran resultado hay un enorme trabajo.