Superliga de Uzbekistánen el marco de la 19ª jornada, el AGMK, que recibió al club «Surkhon» de Termez en su estadio, no pudo abrir el marcador a pesar de jugar con un hombre más desde el minuto 17, conformándose con un empate 0-0.

Al finalizar el encuentro, el entrenador principal del equipo de Almalyk, Mirjalol Kasymov participó en la rueda de prensa, expresando abiertamente sus sentimientos sobre el problema de la falta de gol en los últimos tres partidos y la ineficacia en la definición.

«Los puntos no se dan por las ocasiones, sino por los goles»

El técnico del AGMK destacó que su equipo genera muchos ataques, pero que falta suerte y precisión en el remate final:

«Es el tercer partido en el que no podemos marcar. Sinceramente, estoy desconcertado. Tenemos suficientes ocasiones, pero siempre digo: en el fútbol no dan puntos por las ocasiones creadas, sino por los goles marcados. El «Surkhon» defendió muy bien y su portero salvó al equipo desde el principio. Después tuvimos otras dos oportunidades claras, debimos aprovecharlas y cerrar el partido», dijo Kasymov.

El entrenador señaló que no tiene quejas sobre el ímpetu y el esfuerzo de sus pupilos, destacando que los jugadores intentan cumplir las instrucciones al pie de la letra.

«15 ocasiones en tres partidos: quizás haya que sacrificar un camello»

Mirjalol Koshokovich centró la atención en el índice de oportunidades creadas por el equipo y sugirió, con un toque de humor, una solución para esta racha de mala suerte:

15 ocasiones claras: Según el experto, en una competición tan compleja como la Superliga, es un caso raro que un equipo cree cerca de 15 ocasiones claras durante tres partidos;

Paciencia y trabajo: «Al lanzarnos constantemente al ataque, el rival también podría habernos castigado al contragolpe. Trabajaremos, no hay otra opción. Lo más importante es que hay ganas. Creo que este trabajo no quedará sin recompensa. Todo tiene su razón de ser»;

El humor del entrenador: «Llevamos tres partidos sin marcar. Les diré a los muchachos que quizás haya que sacrificar un camello, tal vez así encontremos el camino al gol», añadió el entrenador.

Tras este empate, el AGMK suma 29 puntos y mantiene el 5º puesto en la tabla, pero recuperar la eficacia ofensiva sigue siendo la tarea principal del equipo.