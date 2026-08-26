El galardón individual más prestigioso de la temporada en el fútbol inglés ya tiene dueño. La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA), tras los resultados oficiales de la votación, ha nombrado al capitán del Manchester United, el centrocampista portugués de 31 años Bruno Fernandes, como el mejor jugador de la Premier League la temporada pasada (PFA Player of the Year).

Este premio tiene un significado especial, ya que se determina mediante los votos de los propios compañeros de profesión.

Competencia y dominio absoluto

Bruno Fernandes superó a las estrellas de los principales clubes ingleses en la carrera por el trofeo:

Manchester City: Erling Haaland y Rayan Cherki;

los líderes del Arsenal: Declan Rice, Gabriel Magalhães y el portero David Raya.

Cabe destacar que el mediapunta portugués ya había ganado el premio al mejor jugador de la temporada según los organizadores oficiales de la Premier League y la Asociación de Periodistas de Fútbol (FWA). De esta manera, Bruno ha reunido todos los premios individuales más importantes del año.

Récord de 21 asistencias

El líder de los «Red Devils» destacó por su creatividad y regularidad inigualables en el campo la temporada pasada:

35 partidos: Bruno disputó 35 encuentros en la Premier League;

21 asistencias: el centrocampista portugués registró 21 asistencias durante la temporada, convirtiéndose en el máximo asistente de la liga y demostrando una vez más que es el director de orquesta del ataque de su equipo.

Este alto reconocimiento para el centrocampista de 31 años es una página brillante más en la historia del Manchester United.