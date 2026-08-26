¿Por qué los jóvenes en Etiopía caminan sobre zancos? Una razón sorprendente

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¿Por qué los jóvenes en Etiopía caminan sobre zancos? Una razón sorprendente

Entre el pueblo Banna que vive en el valle del Omo en Etiopía, los jóvenes aprenden a caminar sobre zancos de madera desde la infancia. A primera vista, puede parecer un simple espectáculo, pero para ellos, esta habilidad está estrechamente ligada a la vida cotidiana.

Caminar sobre zancos altos permite a los jóvenes Banna observar mejor los alrededores.

Gracias a esta habilidad, ellos:

vigilan el ganado desde una posición elevada;

facilitan el control de los animales en los pastizales;

intentan detectar con antelación los peligros entre la hierba alta.

Es especialmente importante para los ganaderos ver desde lejos a depredadores como leones y leopardos. En las zonas donde vive el pueblo Banna, pueden surgir diversos peligros entre la hierba alta. Se cree que caminar sobre zancos ofrece una oportunidad adicional para detectar serpientes venenosas que se esconden cerca del suelo.

Los zancos, que parecen simples, son en realidad una parte integral de la vida cotidiana y las tradiciones del pueblo Banna.

Aprender a caminar sobre zancos comienza desde una edad temprana. Dominar esta técnica requiere un excelente equilibrio, agilidad y valentía.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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