Polémica tras el video de una bloguera que afirma haber sido «multada por reír»

En Kazajistán, Una bloguera de 22 años captó la atención pública tras publicar un video en redes sociales alegando que la iban a «multar por reír». Sin embargo, el Ministerio del Interior del país desmintió esta afirmación.

Según la policía, el incidente ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada. Los agentes de patrulla detectaron música a alto volumen en un coche con las ventanillas bajadas y que las jóvenes estaban haciendo ruido.

Inicialmente, solo recibieron una advertencia verbal.

Tras la advertencia, la bloguera discutió con los agentes de policía. Además, desobedeció sus órdenes legales y grabó el suceso con su teléfono.

Posteriormente, se registraron varias infracciones administrativas relacionadas con el caso.

La policía aclaró que la bloguera no fue sancionada por reír, sino por otras infracciones. Se tomaron medidas contra ella por alterar el descanso nocturno, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y difusión de información falsa.