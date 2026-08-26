7 goles en Bakú y el tanto de Rakhmonaliev: ¡el Sabah clasifica a la fase de liga de la Champions!

El partido de vuelta de los play-offs de la UEFA Champions League ofreció un auténtico thriller futbolístico en Bakú. El club azerbaiyano Sabah recibió al equipo israelí Hapoel Beer-Sheva y, tras una remontada fantástica en 120 minutos, logró el pase a la nueva fase de liga de la Champions.

Tras perder 1-2 en la ida, los de Bakú demostraron una gran fuerza de voluntad y deseo de victoria ante su afición.

La salvación en el minuto 74: el gol crucial de Umarali Rakhmonaliev

El encuentro comenzó muy difícil para los locales:

La presión del rival: Ya en el minuto 10, Zlatanovic abrió el marcador. Aunque Nwachukwu empató en el minuto 38, Mizrahi volvió a poner por delante a los israelíes en el minuto 61;

La respuesta del legionario uzbeko: Perdiendo 2-4 en el marcador global, el Sabah fue salvado en el minuto 74 por Umarali Rakhmonaliev . El centrocampista uzbeko marcó un gol vital para poner el 2-2 y dar un segundo aire a su equipo (fue sustituido en el minuto 82 por motivos tácticos);

El drama del minuto 90+4: A segundos del final del tiempo reglamentario, Mutalimov anotó el tercer gol, poniendo el 3-2 y empatando el global (4-4), forzando así la prórroga.

Victoria en la prórroga y fase de liga

Con la ventaja psicológica de su lado, el Sabah dominó por completo al rival en la prórroga:

Minuto 101: Mbina marcó el cuarto gol local;

Minuto 115: Miskic sentenció el marcador final 5-2 (6-4 en el global).

Clasificación Champions. Play-off, vuelta:

Sabah — Hapoel Beer-Sheva 5-2 (Ida: 1-2)

Goles: Nwachukwu 38, Rakhmonaliev 74, Mutalimov 90+4, Mbina 101, Miskic 115 — Zlatanovic 10, Mizrahi 61.

De esta forma, el Sabah, donde juega Umarali Rakhmonaliev, superó un desafío complejo y se clasificó oficialmente para la nueva fase de liga de la Champions League.