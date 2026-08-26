Ayuda sorpresa de 76 millones de dólares de un multimillonario sueco para los niños de Gaza

Se ha anunciado un gran paquete de ayuda internacional para los niños de Gaza. La Fundación Akelius, vinculada al multimillonario sueco Roger Akelius, ha destinado 800 millones de coronas suecas, unos 76 millones de dólares, para apoyar a los niños de la región.

La ayuda se canalizará a través de UNICEF como parte de un programa de 5 años. El objetivo principal es restaurar la educación de los niños en Gaza y protegerlos.

Según el plan:

financiar el funcionamiento de 400 escuelas;

pagar los salarios de los profesores;

proporcionar a los niños alimentos y material escolar;

brindar apoyo psicológico;

organizar servicios de agua potable y vacunación.

A los fondos de la Fundación Akelius se sumarán 400 millones de coronas asignados por el gobierno sueco. Como resultado, el volumen total de ayuda para apoyar a los niños de Gaza ascenderá a 1.200 millones de coronas suecas, casi 114 millones de dólares.