Nico O'Reilly nombrado mejor jugador joven del año en la Premier League

El talento joven más destacado de la temporada en el fútbol inglés ha sido anunciado oficialmente. Según los resultados de la votación organizada por la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), el defensa del Manchester City Nico O'Reilly se ha alzado con el prestigioso galardón de «Jugador Joven del Año» (PFA Young Player of the Year) de la Premier League.

Convertido en una pieza fundamental del primer equipo bajo las órdenes de Pep Guardiola, el defensa inglés de 21 años se ganó el reconocimiento de expertos y colegas gracias a su rendimiento sólido y productivo durante toda la temporada.

Competencia feroz: ¿A quién superó O'Reilly?

En esta prestigiosa categoría, O'Reilly se impuso ante una dura competencia de los mejores talentos jóvenes de otros grandes clubes ingleses:

Rayan Cherki — Manchester City (su compañero de equipo);

Max Dowman — Arsenal;

Kobbie Mainoo — Manchester United;

Rio Ngumoa — Liverpool;

Eli Junior Kroupi — Bournemouth.

Eficacia inesperada para un defensa: los números de la temporada

Nico O'Reilly destacó no solo por su estabilidad defensiva, sino también por su participación en la creación y finalización de ataques:

34 partidos: El joven defensa disputó 34 encuentros en la Premier League, consolidándose con minutos de juego regulares;

8 acciones de gol: A pesar de ser defensa, anotó 5 goles y repartió 3 asistencias .

Esta gran polivalencia en defensa y ataque sitúa al jugador de 21 años entre las estrellas más prometedoras del fútbol inglés.