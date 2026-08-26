Drama en Arabia Saudita: Sadio Mané salva al Al-Nassr y le da la victoria

Arabia Saudita La tercera jornada de la Saudi Pro League ofreció a los aficionados un guion dramático. El Al-Nassr de Riad, a pesar de quedarse con un jugador menos desde el minuto 12, logró una victoria sensacional por 3-2 ante el Al-Ettifaq en un partido muy difícil fuera de casa.

Tras ir perdiendo en dos ocasiones, los de Riad mostraron carácter en la segunda mitad para sumar tres puntos vitales.

Expulsión, sustitución de Ronaldo y crisis en la primera parte

El partido comenzó de forma desastrosa para los visitantes:

Tarjeta roja temprana: Los jugadores del Al-Nassr se quedaron con 10 hombres apenas en el minuto 12;

El primer gol de Mané: Aunque Sadio Mané abrió el marcador en el minuto 21, el Al-Ettifaq, aprovechando su superioridad numérica, aumentó la presión;

Los dos goles de los locales: Duda en el minuto 31 y Medran en el tiempo añadido (45+4) marcaron para los locales, que se fueron al descanso con una ventaja de 2-1;

Ronaldo sustituido: El capitán del club, Cristiano Ronaldo, fue sustituido en el descanso por motivos tácticos y precaución física.

Heroísmo en los minutos 77 y 90: el recital de Sadio Mané

En la segunda parte, con un hombre menos y sin su capitán, el Al-Nassr nunca se rindió:

Empate logrado: En el minuto 77, Al-Amri aprovechó un balón suelto en el área rival para igualar el marcador (2-2);

El gol decisivo en el minuto 90: Cuando el tiempo reglamentario llegaba a su fin, apareció de nuevo Sadio Mané. La estrella senegalesa marcó el gol de la victoria en el minuto 90, completando su doblete y dando a su equipo el triunfo por 3-2.

Saudi Pro League. Resumen de la 3ª jornada:

Al-Ettifaq — Al-Nassr 2-3

Goles: Duda 31, Medran 45+4 — Mané 21, 90, Al-Amri 77.

Liderazgo absoluto

Con esta victoria, el Al-Nassr suma 9 puntos, manteniendo el liderato con un pleno de victorias. Este triunfo en condiciones adversas demuestra la seriedad de las ambiciones del equipo esta temporada.