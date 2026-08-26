Por qué la confianza en Friedrich Merz ha caído drásticamente en Alemania

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Por qué la confianza en Friedrich Merz ha caído drásticamente en Alemania

En Alemania, la mayor economía de Europa, el descontento social y el pesimismo hacia el gobierno han alcanzado un nuevo récord. Según el influyente INSA instituto de sociología, los resultados de una amplia encuesta realizada del 14 al 17 de agosto muestran que la mayoría de los alemanes no confía en que el gobierno dirigido por el canciller Friedrich Merz pueda sacar la economía del país de la crisis.

Un contundente 65 % de los encuestados expresó una opinión negativa sobre el futuro cercano, afirmando que no cree en absoluto en una mejora de la situación económica.

¿Qué preocupa a los alemanes?

Los participantes en la encuesta señalaron dos problemas principales y urgentes que enfrenta Alemania:

  • Crisis migratoria (28 %): La población considera el flujo de refugiados y la falta de control migratorio como el riesgo número uno;

  • Problemas económicos (26 %): La caída de la producción, la inflación y el aumento de los precios fueron señalados como la segunda preocupación principal.

El pesimismo es evidente no solo a nivel estatal, sino también en el presupuesto personal de los ciudadanos. El 51 % de los participantes espera que su situación financiera personal empeore en los próximos meses. Los optimistas que esperan una mejora representan solo el 11 %.

El canciller en el puesto 20 del ranking político: un antirrécord

La reputación política personal de Friedrich Merz también sigue cayendo drásticamente:

  • Último lugar: En el ranking de los principales políticos alemanes, el canciller ocupa el puesto 20, manteniéndose en el fondo de la lista;

  • 2,51 puntos de 10: Según los resultados de primavera y verano evaluados en una escala de 10 puntos, Merz fue calificado por la sociedad con solo 2,51 puntos .

Las causas reales de la crisis

Alemania ha estado atrapada en una crisis económica estructural prolongada durante los últimos años:

  • Golpe energético: Tras la interrupción del suministro de gas ruso, la industria alemana perdió competitividad debido al alto costo de las materias primas;

  • Tensiones en Oriente Medio: Los conflictos han ejercido presión adicional sobre la logística internacional y las rutas comerciales, profundizando la inestabilidad en el mercado energético.

El pesimismo social y el desplome de la popularidad del canciller aumentan la presión en Berlín para reconsiderar las decisiones políticas y económicas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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