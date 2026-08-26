Bibisara Assaubayeva gana el torneo de partidas rápidas

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Bibisara Assaubayeva gana el torneo de partidas rápidas

La gran maestra kazaja Bibisara Assaubayeva se proclamó campeona en la modalidad de partidas rápidas durante la etapa europea del WR Women's Chess Tour 2026, celebrada en Saint-Tropez, Francia. Así lo informó "Tengrisport.kz".

En la final de partidas rápidas disputada el 25 de agosto, Assaubayeva se enfrentó a la gran maestra ucraniana Mariya Muzychuk, derrotando a su rival con un marcador de 2-0.

Durante la competición, Assaubayeva eliminó a la alemana Elisabeth Paehtz en los cuartos de final y a la georgiana Nino Batsiashvili en las semifinales.

De este modo, la ajedrecista de 22 años obtuvo el primer lugar en la categoría de rápidas de la etapa europea. Sin embargo, el torneo aún no ha concluido. El 26 de agosto, las participantes competirán también en la modalidad de blitz.

La bolsa de premios total de la etapa europea del WR Women's Chess Tour 2026 es de 40 000 dólares. Se asignan 20 000 dólares para cada modalidad, y la ganadora recibe un premio de 7 000 dólares.

El WR Women's Chess Tour es una serie de torneos internacionales de ajedrez femenino que se celebran en 2026 en cuatro continentes. En cada etapa, las competiciones de rápidas y blitz se organizan mediante un sistema de eliminación directa.

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